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Un informe de CNN señala que la CIA estuvo detrás de la muerte de Francisco Beltrán, presunto operador del Cártel de Sinaloa, quien falleció el 28 de marzo tras la explosión de su carro en Tecámac, Estado de México.
Un informe de CNN señala que la CIA estuvo detrás de la muerte de Francisco Beltrán, presunto operador del Cártel de Sinaloa, quien falleció el 28 de marzo tras la explosión de su carro en Tecámac, Estado de México.
Por Agencia EFE

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, rechazó este martes “categóricamente” la noticia publicada por el canal estadounidense CNN en la que aseguraba que la muerte de un operador del Cártel de Sinaloa, tras la explosión de su vehículo, fue en realidad una operación encubierta de la CIA.

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