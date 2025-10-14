México: Asesinadan a tiros a una exalcaldesa en el estado de Colima

La exalcaldesa Gabriela Mejía, del municipio mexicano de Cuauhtémoc, estado de Colima, oeste del país, fue asesinada a tiros este martes mientras viajaba en un vehículo junto con otra persona que resultó lesionada, según los primeros reportes.

La Fiscalía de Colima informó en un comunicado el inicio de una investigación “con perspectiva de género” tras el ataque con un arma de fuego donde Mejía resultó muerta.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Los hechos ocurrieron esta tarde en una calle de la colonia (barrio) El Cariño del municipio de Cuauhtémoc, donde sujetos armados interceptaron un vehículo donde viajaba la exalcaldesa y le dispararon.

De acuerdo con los primeros reportes, Mejía estaba acompañada de su hermano, quien conducía el vehículo y resultó lesionado, aunque la identidad del herido aún no ha sido confirmada por las autoridades.

La Fiscalía señaló que agentes trabajan en el sitio para realizar las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables, en coordinación con autoridades federales.

Por su parte, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, condenó la agresión y prometió una investigación “exhaustiva y expedita” del suceso.

“Expreso mi repudio y mi pesar ante este hecho de violencia. He exigido a la Fiscalía General del Estado de Colima una investigación exhaustiva y expedita sobre este hecho; y a la Secretaría de Seguridad Pública le he instruido que colabore con todas las herramientas a su alcance en dicha investigación”, expuso Vizcaíno en un mensaje en X.

Además, afirmó que la población de Colima rechazan la violencia y pidió a los habitantes mantenerse “unidos ante quienes buscan” arrebatarles “la tranquilidad”.

Gabriela ‘Gaby’ Mejía fue alcaldesa de Cuauhtémoc entre 2021 y 2024, y en 2024 volvió a competir por el cargo, abanderada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN).

MÁS INFORMACIÓN: Estados Unidos dice que cárteles mexicanos han puesto precio a la cabeza de los agentes migratorios

Al no resultar electa, la funcionaria obtuvo un cargo como regidora del PRI en dicho municipio.

En 2025, la organización civil Data Cívica ha documentado al menos 136 asesinatos a funcionarios de gobierno o aspirantes a un cargo de elección judicial en México, de un total de 246 ataques registrados en el año.

Entre 2018 a 2025, la ONG ha registrado un total de 2.410 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos en el país.

VIDEO RECOMENDADO

En el centro de México, el pueblo de San Bartolo Tutotepec quedó incomunicado tras los deslaves provocados por las lluvias más intensas de la temporada. Casas dañadas, caminos bloqueados y escasez de víveres agravan la situación, mientras en tres estados se reportan más de 60 muertos y 65 desaparecidos. (AFP)