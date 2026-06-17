El gobierno de México anunció el miércoles la reanudación de las negociaciones con los maestros en huelga que intentaron nuevamente bloquear los accesos al estadio Azteca, donde horas después hay previsto un partido del Mundial.

Un ala disidente del sindicato de la educación, la CNTE, comenzó hace un mes bloqueos callejeros y manifestaciones para exigir un aumento salarial del 100% y la derogación de un sistema de retiro que los deja sin pensión.

La protesta se encontró con policías en la ruta al Azteca, donde Colombia se enfrenta el miércoles por la noche a Uzbekistán, sin que se registraran incidentes.

El secretario de Educación, Mario Delgado, anunció por su parte la reanudación de las pláticas al medio día en la sede de la secretaría de Gobernación (Interior).

Buscarán “concretar compromisos para que todas las niñas y niños del país puedan cerrar satisfactoriamente y sin contratiempos el ciclo escolar”, escribió el responsable en X.

Docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) son retenidos por la policía antidisturbios durante una marcha de protesta que intentaba llegar al Zócalo, donde se estaba instalando un Fan Fest para la Copa Mundial de la FIFA, en la Ciudad de México, el 25 de mayo de 2026. Foto: Yuri CORTEZ / AFP / YURI CORTEZ

Las negociaciones quedaron suspendidas hace una semana y la misma presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, cuestionó la utilidad de reanudarlas.

“Dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa afuera”, señaló la mandataria el pasado viernes, tras anunciar que hará consultas directamente con los maestros sobre los problemas del sector.

La CNTE convocó una protesta durante la inauguración del Mundial, el 11 de junio en el Azteca. Los choques que se registraron ese día en el exterior del estadio fueron entre policías y colectivos de estudiantes.