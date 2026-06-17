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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participa este miércoles, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE/Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participa este miércoles, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE/Mario Guzmán
Por Agencia AFP

El gobierno de México anunció el miércoles la reanudación de las negociaciones con los maestros en huelga que intentaron nuevamente bloquear los accesos al estadio Azteca, donde horas después hay previsto un partido del Mundial.

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