Para Halloween hay quienes solo piensan en el disfraz que usarán para la fiesta o ir a pedir dulces, mientras que otros se toman muy en serio la celebración y convierten su casa en el set de su película de terror favorita. Esta también fue la idea de Elva Tamez, una maestra mexicana que está causando sensación por cómo recreó a la perfección diversas escenas de la serie ‘Stranger Things’ de Netflix y para lograrlo recurrió a diversos materiales reciclados. Esta es su historia que se ha vuelto viral para este 31 de octubre.

Cada día ella se encarga de impartir conocimientos a los niños de Nuevo León, a quienes les tiene un cariño especial y fueron su mayor inspiración para dedicar varias horas a perfeccionar su deseo de transformar su hogar en el pueblo ficticio de Hawkins, en el estado Indiana, Estados Unidos, lugar donde en los años ochenta un niño de doce años llamado Will Byers desapareció misteriosamente.

Cómo empezó a decorar al estilo ‘Stranger Things’

Desde el mes de julio de 2022, la maestra Elva Tamez comenzó a hacer dos figuras del “Demogorgon”, una criatura del ‘otro lado’ a la que se enfrenta ‘Eleven’ (Millie Bobby Brown) en la serie. Una de las imágenes mide casi dos metros y otra está incrustada en una pared dando la bienvenida al ‘portal’. Eso no es todo, pues hay un espacio especial que simula la sala de la casa de Will.

“Fue una idea de mi hija, me dijo ‘mami, ¿puedes hacer el ‘Demogorgon’?’ y le dije sí, empecé a recolectar material porque la mayoría, un 70 o 75 por ciento, es reciclado”, contó tal como informa el diario ‘Excelsior’.

Elva Tamez mostró el paso a paso para crear a los “Demogorgon" en tamaño real usando material reciclado. (Foto: @lamaestraelva / Instagram)

La historia de su fascinación por Halloween

“Siempre me ha gustado que los niños vengan, la infancia pasa tan rápido que hay que llenarlos de buenos y bonitos recuerdos, aunque digan qué chiste tiene, pero esos niños lo recordarán siempre”, explicó Elva Tamez sobre el amor que siente al decorar su casa cada año cuando se acerca Halloween.

Y es que desde hace 10 años, sin tener ningún estudio de arte y solo apelando a su creatividad, esta mujer de Nuevo León causa sensación con sus creaciones y no duda en recibir a sus vecinos de la Colonia Mitras Poniente Sector Jordán, Municipio de García, para que se tomen fotos y disfruten de su trabajo. “Siempre he sido así, la mayoría de mis vecinos tienen fotos aquí y me dicen es una tradición y venimos año con año, es algo bonito”.

¿Cómo se hizo viral? Pues gracias a una entrevista en ABC Noticias, sus hijas le crearon una cuenta en Instagram @lamaestraelva para que pueda mostrar su trabajo y, sobre todo, el hecho de reutilizar materiales para crear verdaderas obras de arte. “Vivan las tradiciones y den a sus hijos todo lo que puedan en cuanto a la calidad de tiempo, enséñenles a reciclar y reutilizar, aprovechar todo lo que tienen y respetar la naturaleza, tomar de ella sólo lo que necesitamos”.