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Hamurabi Huesca Manzano, dueño de un portal de noticias con más de 52.000 seguidores, atacado a balazos en el estado de Oaxaca, México.
Hamurabi Huesca Manzano, dueño de un portal de noticias con más de 52.000 seguidores, atacado a balazos en el estado de Oaxaca, México.
Por Agencia AFP

Un periodista fue asesinado a tiros el viernes en México, el noveno asesinado en lo que va de año, informó la oenegé Artículo 19.

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