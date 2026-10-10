Un periodista fue asesinado a tiros el viernes en México, el noveno asesinado en lo que va de año, informó la oenegé Artículo 19.

Se trata de Hamurabi Huesca Manzano, dueño de un portal de noticias con más de 52.000 seguidores. Fue atacado a balazos en el estado de Oaxaca, en el sur del país.

Reportero Sin Fronteras (RSF) lleva el registro de los nueve comunicadores asesinados.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer periodismo y gran parte de los asesinatos y agresiones queda impune, según reportes de diversas oenegés.

Huesca Manzano también era taxista.

Según el informe de la fiscalía del estado, murió a balazos cuando un grupo armado disparó contra él y otros dos hombres.

El portal del reportero, Pinotepa Comunica, publicaba noticias sobre política y asuntos locales de Santiago Pinotepa Nacional, la ciudad donde vivía.

“Exigimos a la fiscalía tomar como prioritaria la labor periodística en su investigación”, indicó Artículo 19 en la red social X.

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La comunidad universitaria, familias y miembros del Gobierno han mostrado su conmoción por el apuñalamiento en México de la joven canaria Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, que estudiaba en Granada y desde hacía un mes realizaba una estancia académica en la universidad mexicana de Morelos. (EFE)

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