Autoridades investigan transformador como causa de incendio que dejó 23 muertos en Sonora

El fiscal general de Justicia de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, aseguró este domingo que la principal línea de investigación en la trágica explosión en una tienda de Waldo’s, que dejó 23 muertos y 15 heridos en Hermosillo, noroeste de México, es un transformador de energía que brindaba electricidad al establecimiento, y anunció el cierre de las 68 tiendas de la cadena en el estado.

“Están revisándose toda la instalación, en superficie como en la parte superior, ya que cuentan con convertidores para convertir la energía solar en eléctrica”, apuntó el fiscal de Justicia del estado de Sonora en conferencia de prensa.

“No se ha permitido por supuesto la alteración de ninguna manera, ni de los equipos, ni de los aires acondicionados, ni de ninguna instalación en el lugar, de tal suerte que los peritos tengan al alcance la mayor información que puedan recabar”, agregó.

El trágico accidente ocurrió el sábado a las 15:06 horas cuando una explosión e incendio en una tienda de Waldo’s en Hermosillo provocó 23 muertos y 15 heridos.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, anunció el cierre de las 68 sucursales en Sonora mientras dura la investigación.

“El día de ayer en una comunicación que tuvo este servidor con el dueño de la empresa se le instruyó que cerrara cada una de las instalaciones, 68 instalaciones hasta donde tenemos conocimiento, en el Estado de Sonora (...) para efecto de poder iniciar una revisión profunda en cumplimiento de las normas que se requieren atender para garantizar la seguridad de la gente”, dio Salazar.

El funcionario explicó que la tienda estaba operando sin un Programa Interno de Protección Civil, pero negó mayores detalles para no entorpecer las investigaciones.

Asimismo, las autoridades estatales informaron que 21 de las 23 víctimas han sido identificadas por sus familiares y entregadas para sus sepelios, pero no dieron sus nombres y edades; también informaron que de las 15 personas que requirieron ser hospitalizadas, 10 ya fueron dadas de alta y dos sobrevivientes están en estado crítico de salud.

La empresa propietaria emitió un posicionamiento público en el que señaló que brindarán todo el apoyo que requieran las víctimas y sus familiares, además recalcaron que están colaborando con las autoridades en la investigación.

Actualmente, Waldo’s, una cadena de supermercados de precios populares, tiene más de 800 tiendas en México.