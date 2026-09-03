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Resumen

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El huracán Lowell, el huracán Karina y el huracán Marie sobre el Océano Pacífico, el 3 de septiembre de 2026, a las 14:00 UTC. (Handout / NOAA / AFP)
El huracán Lowell, el huracán Karina y el huracán Marie sobre el Océano Pacífico, el 3 de septiembre de 2026, a las 14:00 UTC. (Handout / NOAA / AFP)
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Por Agencia EFE

Marie, el décimo tercer ciclón de la temporada en el Pacífico oriental, ya es huracán categoría 1 mientras se acerca a las costas de Baja California Sur (noroeste de México), “intensificándose gradualmente”, según informó este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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