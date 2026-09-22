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El huracán Polo alcanzó la categoría 5 cerca de las costas de México en el Pacífico. (NHC).
El huracán Polo alcanzó la categoría 5 cerca de las costas de México en el Pacífico. (NHC).
Por Agencia EFE

El huracán Polo alcanzó este martes la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, frente a las costas del Pacífico de México, tras una rápida intensificación que lo llevó de categoría 1 a 5 en menos de 24 horas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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