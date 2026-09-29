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Las afectaciones tras el paso del huracán Polo, en Puerto López Mateos en el municipio de Comondú, estado de Baja California Sur, México, el 29 de septiembre de 2026. (Mahatma Fong / EFE)
Las afectaciones tras el paso del huracán Polo, en Puerto López Mateos en el municipio de Comondú, estado de Baja California Sur, México, el 29 de septiembre de 2026. (Mahatma Fong / EFE)
/ Mahatma Fong
Por Agencia EFE

El huracán Polo, debilitado a tormenta tropical, azotó este martes la costa del estado mexicano Sonora (noroeste), dejando a su paso cientos de familias damnificados que tras las inundaciones, pérdidas materiales y cortes de energía están siendo evacuadas de zonas rurales ubicadas en los municipios de Guaymas y Empalme.

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