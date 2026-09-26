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La proyección de la ruta del huracán Polo que volvió a intensificarse hasta alcanzar la categoría 5 mientras avanza por el Pacífico mexicano, el 25 de septiembre de 2026. (EFE/ NOAAA)
La proyección de la ruta del huracán Polo que volvió a intensificarse hasta alcanzar la categoría 5 mientras avanza por el Pacífico mexicano, el 25 de septiembre de 2026. (EFE/ NOAAA)
/ NOAA
Por Agencia EFE

El huracán Polo, degradado este sábado a categoría 4 tras permanecer más de 48 horas con la máxima intensidad, amenaza con un doble impacto en el noroeste de México y con extender sus lluvias hasta Estados Unidos, mientras meteorólogos mexicanos descartaron que su coincidencia con otros ciclones del Pacífico pueda generar un “superhuracán”.

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