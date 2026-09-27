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Resumen

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Protección Civil mantiene operativo de búsqueda en el municipio de Talpa de Allende tras paso del huracán Polo. (Foto: Protección Civil de México / X)
Protección Civil mantiene operativo de búsqueda en el municipio de Talpa de Allende tras paso del huracán Polo. (Foto: Protección Civil de México / X)
Por Agencia EFE

Al menos dos menores murieron y tres personas permanecen desaparecidas este domingo en el estado de Jalisco, oeste de México, por emergencias relacionadas con las lluvias y el fuerte oleaje derivados del huracán Polo, mientras el ciclón avanza hacia Baja California Sur.

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