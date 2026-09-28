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Resumen

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Un empleado de la compañía eléctrica hace un gesto en Puerto San Carlos, Baja California Sur (México), ante la llegada del huracán Polo, el 28 de septiembre de 2026. (Carl de Souza / AFP)
Un empleado de la compañía eléctrica hace un gesto en Puerto San Carlos, Baja California Sur (México), ante la llegada del huracán Polo, el 28 de septiembre de 2026. (Carl de Souza / AFP)
/ CARL DE SOUZA
Por Agencia AFP

Faltan horas para que el huracán Polo golpee un pequeño pueblo de la costa del Pacífico mexicano y un grupo de militares recorre una colonia de pescadores para pedir a sus habitantes que evacúen antes de que sea muy tarde.

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