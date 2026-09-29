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Resumen

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Esta vista aérea muestra las calles inundadas tras la llegada del huracán Polo a la ciudad de Puerto San Carlos, Baja California Sur, México, el 29 de septiembre de 2026. (Foto de Carl de Souza / AFP).
Esta vista aérea muestra las calles inundadas tras la llegada del huracán Polo a la ciudad de Puerto San Carlos, Baja California Sur, México, el 29 de septiembre de 2026. (Foto de Carl de Souza / AFP).
/ CARL DE SOUZA
Por Agencia EFE

El huracán Polo dejó saldo blanco a su paso por Baja California Sur, donde tocó tierra durante la madrugada de este martes como categoría 2, y ahora avanza hacia las costas de Sonora, en el noroeste de México, según informaron las autoridades.

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