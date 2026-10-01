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Resumen

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El huracán Rachel cerca de la costa del Pacífico de México. (Conagua).
El huracán Rachel cerca de la costa del Pacífico de México. (Conagua).
Por Agencia EFE

El huracán Rachel se intensificó la madrugada de este jueves a categoría 2 y avanza frente a las costas del Pacífico mexicano, donde provocará lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

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