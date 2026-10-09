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Resumen

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El huracán Simón tocará tierra en la costa de México. (NHC).
El huracán Simón tocará tierra en la costa de México. (NHC).
Por Agencia EFE

El huracán Simón alcanzó este viernes la categoría 2 en el Pacífico de México, con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora, y amenaza con lluvias torrenciales a Guerrero y Michoacán mientras avanza hacia el occidente del país, donde podría convertirse en un ciclón mayor.

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