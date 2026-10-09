El huracán Simón alcanzó este viernes la categoría 2 en el Pacífico de México, con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora, y amenaza con lluvias torrenciales a Guerrero y Michoacán mientras avanza hacia el occidente del país, donde podría convertirse en un ciclón mayor.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que a las 09:00 horas (15:00 GMT) su centro se ubicaba a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con rachas de 195 kilómetros por hora y desplazamiento al noroeste a seis kilómetros por hora.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), previó que Simón alcance este viernes la categoría 3 o superior.

Su circulación dejará lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros) en zonas de Guerrero y Michoacán, intensas (de 75 a 150 milímetros) en Colima y muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en Jalisco, con riesgo de deslaves, crecidas de ríos e inundaciones.

La trayectoria del huracán Simón. (NHC).

También se espera oleaje de hasta 4,5 metros en costas de Guerrero y Michoacán, de 3,5 metros en Colima y de 2,5 metros en Jalisco, además de ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

El SMN mantiene una zona de prevención por vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, y estableció vigilancia entre Punta Mita y San Blas, Nayarit.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, alertó antes de un posible impacto durante el fin de semana entre Cihuatlán y Puerto Vallarta, en Jalisco, con intensidad de categoría 3 o 4, aunque no pudo precisar el lugar ni la fuerza del ciclón al tocar tierra.

El Gobierno anunció la instalación este viernes de tres centros de mando en Puerto Vallarta, Cihuatlán y Manzanillo, con participación de las Fuerzas Armadas y autoridades locales.

Las lluvias asociadas a Simón ya causaron inundaciones y deslaves en Guerrero, donde se suspendieron las clases en seis regiones y la navegación en el puerto de Acapulco.

Según el reporte previo de las autoridades, 65.078 usuarios quedaron sin electricidad en ese estado, mientras la gobernadora Evelyn Salgado comunicó que no había fallecidos ni desaparecidos reportados hasta entonces.

Guerrero habilitó 34 refugios temporales, aún sin utilizar, mientras la CFE desplegó 2.316 trabajadores en seis estados para atender daños como la inundación de una subestación en Acapulco.