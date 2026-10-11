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El huracán Simón golpeará la costa del Pacífico de México. (Conagua).
El huracán Simón golpeará la costa del Pacífico de México. (Conagua).
Por Agencia EFE

El huracán Simón, categoría 4, cambió su trayectoria y permanecerá más tiempo frente a las costas de Jalisco (oeste de México), por lo que sus efectos en la región se prolongarán hasta el lunes, según informaron este domingo autoridades mexicanas.

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