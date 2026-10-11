El huracán Simón, categoría 4, cambió su trayectoria y permanecerá más tiempo frente a las costas de Jalisco (oeste de México), por lo que sus efectos en la región se prolongarán hasta el lunes, según informaron este domingo autoridades mexicanas.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, detalló en un mensaje a medios que el huracán se encuentra “muy cerca de las costas mexicanas” y se prevé que continúe frente al litoral, a la altura de Cabo Corrientes, Jalisco, hasta el lunes.

El cambio de trayectoria modifica el pronóstico previo, que contemplaba que Simón tocara tierra este domingo.

Sin embargo, las autoridades no descartan que el huracán aún pueda impactar el territorio mexicano durante la jornada.

“Les pedimos no bajar la guardia”, enfatizó.

Personas caminan por un puente de Puerto Vallarta en Jalisco, México, antes del impacto del huracán Simón. (EFE/Arturo Montero). / Arturo Montero

Velázquez añadió que los efectos de Simón se prolongarán hasta el lunes, incluyendo “vientos intensos, oleaje elevado y marea de tormenta”, especialmente en la costa norte de Jalisco, al sur de Puerto Vallarta.

La funcionaria recordó además que se mantienen suspendidas las actividades no esenciales en 24 municipios de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a los habitantes de las zonas costeras de esos cuatro estados a permanecer en sus viviendas o refugios ante la proximidad de Simón.

La dependencia advirtió que en Jalisco se esperan las condiciones más severas, con rachas de viento de hasta 250 kilómetros por hora, olas de hasta diez metros y una marea de tormenta de hasta 2,5 metros, además de lluvias extraordinarias.

“La fuerza del viento y la lluvia cesan de forma repentina y engañosa, generando una aparente calma que no significa que el peligro haya terminado”, advirtió la autoridad, en un comunicado.

A las 9:00 hora local (15:00 GMT), Simón presentaba vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora con rachas de 280, mientras se desplazaba hacia el noroeste a once kilómetros por hora, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El centro del huracán se localizó aproximadamente a 105 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo (estado de Colima), y a 140 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes (Jalisco).