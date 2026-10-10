El huracán Simón, que alcanzó este sábado la categoría 4, se aproxima a las costas de los estados occidentales de Jalisco y Colima en el Pacífico mexicano, donde se prevé que toque tierra el domingo, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

De acuerdo con el SMN, Simón se intensificó a huracán categoría 4 a las 00:00 hora local (06:00 GMT), con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora y rachas de 270.

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A las 9:00 hora local (18:00 GMT), Simón ya presentaba vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora con rachas de 290, mientras se desplazaba hacia el norte a seis kilómetros por hora.

El centro del huracán se localizó aproximadamente a 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Al menos cinco estados se mantienen en alerta por los efectos del ciclón, que generará lluvias extraordinarias, mayores a 250 milímetros, en Colima, según el SMN.

También se prevén precipitaciones torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en Jalisco y Michoacán, y lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Nayarit y Guerrero.

Además, se pronostican vientos sostenidos de hasta 110 kilómetros por hora y oleaje elevado de hasta ocho metros de altura.

El SMN y la Marina mexicana prevén que el ciclón siga fortaleciéndose en las próximas horas hasta alcanzar la categoría 4 antes de ingresar a tierra las primeras horas del domingo, entre Jalisco y Colima.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a resguardarse y evacuar zonas vulnerables, especialmente en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

Además, señaló que se mantienen activos los planes DN-III-E y Marina en fase preventiva.

El fenómeno evolucionó el jueves de tormenta tropical a huracán, tras registrar vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, y el viernes se intensificó rápidamente hasta la categoría 2.

Desde finales de septiembre, la región ha enfrentado los efectos de Polo y Rachel, dos huracanes que alcanzaron las categorías 5 y 3, respectivamente.

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Rachel continúa como tormenta tropical, lejos de costas mexicanas, después de provocar efectos en Guerrero y zonas del Pacífico sur.

Mientras que Polo permaneció más de 48 horas no consecutivas como huracán de categoría 5 antes de tocar tierra en Baja California Sur y Sonora.

Para la temporada de 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores.

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