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Resumen

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Trabajadores de negocios y restaurantes alistan barricadas ante el paso del huracán Simón, en el Pacífico mexicano, en Puerto Vallarta, México, el 9 de octubre de 2026. (Arturo Montero / EFE)
Trabajadores de negocios y restaurantes alistan barricadas ante el paso del huracán Simón, en el Pacífico mexicano, en Puerto Vallarta, México, el 9 de octubre de 2026. (Arturo Montero / EFE)
/ Arturo Montero
Por Agencia EFE

El huracán Simón, que alcanzó este sábado la categoría 4, se aproxima a las costas de los estados occidentales de Jalisco y Colima en el Pacífico mexicano, donde se prevé que toque tierra el domingo, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

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