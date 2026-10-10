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Resumen

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Una casa arrasada por las fuertes lluvias antes de la llegada del huracán Simón a Acapulco, estado de Guerrero, México, el 10 de octubre de 2026. (Foto de Francisco Robles / AFP).
Una casa arrasada por las fuertes lluvias antes de la llegada del huracán Simón a Acapulco, estado de Guerrero, México, el 10 de octubre de 2026. (Foto de Francisco Robles / AFP).
/ FRANCISCO ROBLES
Por Agencia EFE

Los aeropuertos internacionales de Puerto Vallarta y Mazanillo, en los estados de Jalisco y Colima (oeste de México), respectivamente, anunciaron este sábado el cierre de sus operaciones hasta el lunes, ante la llegada del huracán Simón, de categoría 4, que se espera toque tierra en las próximas horas en las costas del Pacífico mexicano.

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