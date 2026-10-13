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Resumen

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Un integrante de las Fuerzas de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (F.O.E.P.) del estado de Jalisco vigila frente a la zona de playas este lunes en Puerto Vallarta (México). Foto: EFE/Arturo Montero
Un integrante de las Fuerzas de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (F.O.E.P.) del estado de Jalisco vigila frente a la zona de playas este lunes en Puerto Vallarta (México). Foto: EFE/Arturo Montero
/ Arturo Montero
Por Agencia EFE

El huracán Simón se debilitó este martes a categoría 1 mientras avanza frente a las costas del Pacífico mexicano, aunque mantiene la amenaza de lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en los estados de Nayarit y Sinaloa, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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