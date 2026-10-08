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Resumen

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Simón se intensifica en un huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano, durante la noche del 8 de octubre de 2026. (Conagua/SMN)
Simón se intensifica en un huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano, durante la noche del 8 de octubre de 2026. (Conagua/SMN)
Por Agencia EFE

Simón se intensificó este jueves a huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano, mientras mantiene su avance hacia el occidente del país, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

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