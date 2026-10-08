Simón se intensificó este jueves a huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano, mientras mantiene su avance hacia el occidente del país, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

A las 21:00 horas (3:00 GMT), el centro del ciclón se localizó a 380 kilómetros al sur de Manzanillo, estado de Colima, y a 545 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, de acuerdo con el SMN.

Actualización del #Huracán #Simon en el océano #Pacífico. https://t.co/Gb95JZrd34 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

Simón presentaba vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el noroeste a nueve kilómetros por hora, según el reporte.

El fenómeno evolucionó a tormenta tropical el miércoles a partir de la depresión tropical Veinte-E, y se espera que el ciclón continúe fortaleciéndose gradualmente mientras avanza hacia las costas mexicanas.

Los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca se mantienen en alerta por los efectos del huracán, el tercero que amenaza al occidente del país desde finales de septiembre.

El SMN prevé lluvias de torrenciales a muy fuertes, con vientos sostenidos de hasta 40 kilómetros por hora con rachas de hasta 70, además de oleaje de hasta cuatro metros de altura.

Los pronósticos de la Secretaría de Marina (Semar) estiman que Simón alcance la categoría 4 el sábado, mientras avanza hacia las costas de Colima y Jalisco, donde podría tocar tierra.

Sin embargo, la Marina no descarta una intensificación rápida del fenómeno meteorológico.

La Semar mantiene además el cierre a embarcaciones mayores y menores en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, así como la suspensión de navegación para embarcaciones menores en zonas del litoral Pacífico como Acapulco y Puerto Marqués, en Guerrero.

Las lluvias asociadas a Simón ya provocaron inundaciones en Acapulco, donde se registraron deslaves, avenidas anegadas y vehículos arrastrados por la corriente, según reportes de medios.

Las autoridades también han suspendido clases en zonas de Guerrero y Michoacán.

La región ha enfrentado ya los efectos de Polo y Rachel, dos huracanes que alcanzaron las categorías 5 y 3, respectivamente, en las últimas semanas.

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Rachel continúa como tormenta tropical, ya lejos de costas mexicanas, después de provocar efectos en Guerrero y zonas del Pacífico sur.

Mientras que Polo permaneció más de 48 horas no consecutivas como huracán de categoría 5 antes de tocar tierra en Baja California Sur y Sonora (norte).

Para la temporada de 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores.

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