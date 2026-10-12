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Resumen

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Fotografía que muestra una vía inundada este domingo, en Ensenada, Baja California (México). Foto: EFE/ Alejandro Zepeda
Fotografía que muestra una vía inundada este domingo, en Ensenada, Baja California (México). Foto: EFE/ Alejandro Zepeda
/ ALEJANDRO ZEPEDA Alejandro Zepeda
Por Agencia AFP

El paso del huracán Simón y la tormenta tropical Rachel por la costa del Pacífico mexicano dejó al menos cinco personas muertas debido a lluvias e inundaciones en pueblos costeros, informaron este lunes las autoridades.

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