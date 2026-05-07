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Un incendio en Parque Tabasco 'Dora María' de Villahermosa, en la ciudad de Los Mochis, estado de Sinaloa, noroeste de México, el 7 de mayo de 2026. (Captura de video)
Un incendio en Parque Tabasco 'Dora María' de Villahermosa, en la ciudad de Los Mochis, estado de Sinaloa, noroeste de México, el 7 de mayo de 2026. (Captura de video)
Por Agencia EFE

Al menos cinco personas perdieron la vida y otras 46 resultaron heridas después de un incendio que se registró este jueves en una plaza comercial en la ciudad de Los Mochis, estado de Sinaloa, noroeste de México, indicaron autoridades.

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