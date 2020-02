México [El Universal/GDA]. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de Gobernación, que encabeza Olga Sánchez Cordero, que investigue y castigue la filtración y publicación en medios de comunicación y redes sociales de las imágenes de la joven Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio.

Durante su conferencia de prensa de la mañana, el mandatario dijo que en algunos casos no son los medios de comunicación, sino la vieja práctica del gobierno de filtrar fotografías.

“Lo que hay que hacer es la denuncia, para que quién hizo eso, si fuese servidor público sea castigado. Si es un delito que se castigue sea quien sea… Lo tiene que hacer (la Secretaría de Gobernación), pero en algunos casos no son los medios, es que la costumbre era que filtraban esas fotos del mismo gobierno… Lo que tiene que hacer Gobernación es investigar quién es el responsable”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si se cometió un error o sí fue más que un error se tiene que castigar.

“Ya no hay impunidad para nadie, no es de que este es mi amigo, mi compañero, es el hijo de quien viene luchando con nosotros desde hace 40 años, es gente allegada, es de nuestro partido. No, eso ya se acabó sea quien sea”.

El presidente López Obrador consideró como inaceptables y aborrecibles los casos de feminicidio, al tiempo que señaló que su gobierno trabaja para combatir estos delitos contra las mujeres.

“Por convicción y por principios estoy en contra de los feminicidios. Son inaceptables, es algo que no se puede permitir y que tenemos que enfrentar con todos los medios, con toda la fuerza y las formas que tiene el gobierno para evitarlo, y que se castigue de manera severa”.

Recordó que en la polémica sobre un cambio en el Código Penal para cambiar el tipo penal del feminicidio, planteó que no se hagan modificaciones para reducir penas o los tipos, causales, nada sobre este delito.

El presidente López Obrador se comprometió a que Gobernación dará un informe sobre las acciones que lleva a cabo para evitar los feminicidios.