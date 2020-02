Ingrid Escamilla fue descuartizada por su pareja frente al hijo de él, un chico autista de 15 años. Como si el crimen no fuera suficientemente horrendo, la indignación ciudadana en México escaló después de que imágenes del cadáver de la mujer se filtraron y terminaron en la prensa de la capital y en las redes sociales.

Ingrid, de 25 años, fue apuñalada varias veces en el cuello el último domingo por Erick Francisco "N", de 46 años, quien luego la desolló y le quitó algunos órganos, de los que se deshizo arrojándolos por el inodoro del departamento donde vivían.

El sospechoso se entregó a la policía y confesó la brutal agresión, ocurrida en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el norte de Ciudad de México. Explicó que intentó desmembrar el cuerpo de la víctima para ocultar el crimen y porque sentía “vergüenza y miedo”, según un video difundido por medios locales.

La sordidez del crimen conmocionó a los mexicanos desde el primer momento, pero el rechazo aumentó con la divulgación de las fotografías del cuerpo de Ingrid, presuntamente filtradas por funcionarios de seguridad y justicia.

Ante la proliferación de las imágenes, muchas mexicanas volvieron tendencia la etiqueta #IngridEscamillaChallenge, con la que las mujeres comparten imágenes asociadas a la belleza y la armonía para honrar la memoria de la joven de manera positiva y con el fin de evitar que las fotografías de su cadáver destrozado, que aún circulan en redes, sigan encabezando los resultados de búsqueda en Internet.

Así, paisajes, flores, mariposas y retratos de Ingrid inundaron rápidamente las redes sociales. A continuación, algunas de las publicaciones que son parte de la iniciativa.

“Admito que este #IngridEscamillaChallenge es uno de los retos más bonitos que he visto, y claro que voy a entrarle. No quiero que la gente morbosa logren ver esas terribles fotos, sino que respeten a Ingrid y el luto de su familia”, escribió en Twitter la usuaria @TanjiroKamado39.

Admito que este #IngridEscamillaChallenge es uno de los retos más bonitos que he visto, y claro que voy a entrarle. No quiero que la gente morbosa logren ver esas terribles fotos, sino que respeten a Ingrid y el luto de su familia. pic.twitter.com/Y1rUhBLvRE — Tanjiro ✨ (@TanjiroKamado39) February 13, 2020

“#IngridEscamillaChallenge Les dejo aquí uno de los atardeceres más bonitos que vi desde que volví a la escuela. Me gusta pensar que algún día podré disfrutar de un atardecer sin miedo al peligro de la noche”, dijo Paola Salazar (@LaPaosj_).

#IngridEscamillaChallenge

Les dejo aquí uno de los atardeceres más bonitos que vi desde que volví a la escuela. Me gusta pensar que algún día podré disfrutar de un atardecer sin miedo al peligro de la noche. pic.twitter.com/ksEFCqaZZB — Paola Salazar. (@LaPaosj_) February 13, 2020

En protesta y tributo a Ingrid,para la memoria de sus amigos y familiares,nos unimos artistas para capturar la esencia de ella con color y creamos retratos como un acto de amor que se adhiere a esta historia #IngridEscamilla #IngridEscamillaChallenge

Yasmín Islas,ig:@ yasmin.gif pic.twitter.com/1uAuzCI4Pm — sofia weidner (@sofiaweidner) February 13, 2020

Me uno este reto #IngridEscamillaChallenge por ti Ingrid y todas las mujeres violentadas 💕🌹🌻 pic.twitter.com/LK0OchRkMW — Marchell (@Chachis_12) February 13, 2020

Hice este dibujo de Ingrid Escamilla, porque así es como deberíamos recordarla

Porque con esta rabia que tenemos dentro de dónde nos arranquen vamos a hacer crecer flores

Descansa tú, Ingrid, que nosotras no los vamos a dejar descansar.#IngridEscamilla #ingridescamillafotos pic.twitter.com/u79CuCzZfo — Willie the pimp (@Purpu_rina) February 13, 2020

Investigación en curso

La fiscal Ernestina Godoy criticó la filtración y agregó que se investiga a los especialistas forenses y policías que atendieron el caso de Ingrid Escamilla, principales sospechosos de la difusión de las imágenes.

“Fue excesivo, fue una ofensa no solamente a la familia, no solamente a las mujeres, que ni muertas nos respetan, sino fue una ofensa a la sociedad. Esto no podemos permitirlo”, dijo el miércoles Godoy.

Este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) que investigue y castigue la filtración y publicación en medios de comunicación y redes sociales de las imágenes del crimen de Ingrid Escamilla.

“Lo que hay que hacer es la denuncia, para que quien hizo eso, si fuese servidor público, sea castigado. Si es un delito que se castigue sea quién sea”, afirmó durante su rueda de prensa matutina.

Asimismo, el mandatario mexicano afirmó los casos de feminicidios son inaceptables y aborrecibles.

“Por convicción y por principios estoy en contra de los fiminicidios. Son inaceptables, es algo que no se puede permitir y que tenemos que enfrentar con todos los medios, con toda la fuerza y las formas que tiene el gobierno para evitarlo, y que se castigue de manera severa”, apuntó.

AMLO fue duramente criticado esta semana después de que pidiera “que el tema no sea nada más lo del feminicidio” al hablar de la rifa del avión presidencial.

(Video: “El Universal” / GDA)

Mexicanas protestarán este viernes

Tras el feminicidio y la difusión de las fotografías de Ingrid Escamilla, agrupaciones feministas mexicanas anunciaron que protestarán este viernes contra el Gobierno federal y los medios de comunicación.

En una carta abierta contra la violencia de género, más de 20 organizaciones exigieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) indagar a los funcionarios de Ciudad de México que filtraron imágenes.

“Estos actos irresponsables transgreden lo dispuesto en diversos artículos previstos tanto en la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación, como de la Ley general de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y las autoridades están obligadas a vigilar y sancionar”, dice el texto.

Asimismo, denunciaron que cada día hay 10 homicidios de mujeres en México, que registró 1.006 feminicidios -muerte por razón de género- en el 2019, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).