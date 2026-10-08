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Resumen

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El huracán Isaías avanza hacia Florida, Estados Unidos. (NHC).
El huracán Isaías avanza hacia Florida, Estados Unidos. (NHC).
Por Agencia EFE

Isaías se intensificó el miércoles a huracán categoría 1 en el golfo de México, con vientos de 120 kilómetros por hora, mientras mantiene en alerta al este y sureste del país por las fuertes lluvias y vientos a su paso, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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