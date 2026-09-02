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Jonathan Meléndez era tecladista, compositor y productor musical, así como integrante fundador de la banda de synth pop Camilo Séptimo.
Jonathan Meléndez era tecladista, compositor y productor musical, así como integrante fundador de la banda de synth pop Camilo Séptimo.
Por Agencia AFP

El músico mexicano Jonathan Meléndez, su esposa embarazada y su hija pequeña fueron asesinados en México en un crimen por el que hasta ahora está preso su socio y otra persona, informaron las autoridades el miércoles.

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