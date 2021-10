La vida de José Raúl Guerra Mora, médico especializado en neuro-oncología, se apagó en un segundo en manos de dos presuntos delincuentes que le dispararon 14 veces y se dieron a la fuga en México.

Según Infobae, el hecho ocurrió el 2 de setiembre en las colonias Xotepingo y Ciudad Jardín en Coyoacán, cuando Guerra se iba al trabajo en su camioneta. Las cámaras habrían logrado captar a los culpables.

Pese al intento de huida, Eduardo “N” y Cristian “N” fueron capturados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tal como lo comentaron en sus redes sociales.

Tres días después del asesinato y sin hacer caso a las evidencias que incriminan a los sujetos, un juez decidió liberarlos y solo procesarlos por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, pues llevaban envoltorios de marihuana cuando fueron detenidos.

La audiencia fue realizada en la salas de oralidad del Reclusorio Oriente y el agente decidió negar la medida cautelar de prisión preventiva.

Ambos recibieron la libertad con la condición que se se presenten mensualmente a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares.

La esposa del médico, Jessica Frías, decidió salir al frente un mes después para pedir justicia. Ella contó que ambos buscaban ser padres y seguir trabajando en el área de salud.

“Sigo sin creerlo, sigo sin entender y creyendo que esto no es posible. No solo se llevaron a Raúl, se llevaron a mi esposo, a mi mejor amigo, a mi compañero de vida”, acotó. “Nos dedicamos a estudiar y trabajar para tener un buen patrimonio, una bonita familia y me quitaron todo; me arrebataron todo”, señaló la viuda en una entrevista a Milenio.

Sigo en espera de la respuesta de las autoridades @ErnestinaGodoy_ @Claudiashein respecto al asesinato de mi esposo, el Dr José Raúl Guerra Mora ¿Por qué quitarle la vida a alguien que la daba, sin dudar? #JusticiaParaElDrRaul #JusticiaParaRaul pic.twitter.com/RLJ6zXedhh — Jessica Frías (@JessicaFrs7) September 17, 2021

Las cámaras de seguridad de la zona mostraron el preciso instante que Guerra Mora fue interceptado por sus asesinos. En las imágenes se ve a una motocicleta de color blanco con rojo.

“Dicha unidad, a través de un cerco virtual, fue ubicada en la calle Hidalgo y cerrada de calle Hidalgo, donde un equipo de trabajo se aproximó y notó a dos sujetos que se encontraban en el sitio quienes al notar la presencia policial abandonaron la unidad e intentaron alejarse, por lo que les dieron alcance y conforme al protocolo de actuación policial, les realizaron una revisión preventiva, tras la cual se les hallaron 25 dosis de aparente droga”, informó la SSC en un comunicado en su momento.

