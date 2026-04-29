El alcalde del municipio mexicano de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, rechazó este miércoles las acusaciones en su contra por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, señalamientos que también salpicaron al gobernador del estado de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya.

“Rechazo los señalamientos que se han dado a conocer; no tienen fundamento”, escribió Gámez Mendívil en su cuenta oficial de X.

El presidente municipal, del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presumió que en su vida “siempre he actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público”.

Y reiteró que desde Culiacán se sigue “trabajando atendiendo a la gente y cumpliendo todos los días”.

La respuesta por parte del funcionario se dio luego de que este miércoles el Departamento de Justicia de EE.UU. haya acusado a Rocha Moya, y a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del Cártel de Sinaloa, facilitando información sensible y permitido el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.

Por su parte, Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones, al señalar que carecen “de veracidad y fundamento”, y acusó que se trata de un “ataque” a su persona y al movimiento de la Cuarta Transformación (encabezado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum).

Según medios nacionales, Gámez Mendívil (1985, Culiacán) mantiene una relación cercana con el gobernador, tras haber colaborado como su operador político y administrativo.

También se desarrolló como delegado de Programas para el Desarrollo en Sinaloa y ocupado cargos técnicos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

En 2022 asumió el cargo de presidente municipal tras la destitución del entonces edil Jesús Estrada Ferreiro y fue en las elecciones de 2024 cuando resultó electo por voto popular para el periodo 2024-2027.

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