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El alcalde del municipio mexicano de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil. (X @JuandDiosGamez)
El alcalde del municipio mexicano de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil. (X @JuandDiosGamez)
Por Agencia EFE

El alcalde del municipio mexicano de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, rechazó este miércoles las acusaciones en su contra por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, señalamientos que también salpicaron al gobernador del estado de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya.

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