Habló el periodista que fue brutalmente agredido en marcha feminista en México | VIDEO

Ciudad de México. El periodista Juan Manuel Jiménez, que fue brutalmente agredido en una marcha contra la violencia de género en la Ciudad de México, manifestó su deseo de que la denuncia hecha ante las autoridades no quede impune.

"Rendimos la declaración correspondiente y ya se abrió la carpeta de investigación. Ya está en las manos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y como siempre esperamos que este caso no quede en impunidad", señaló a la cadena ADN 40, para la que trabaja.

►La brutal agresión a un periodista que transmitía la marcha feminista en México | VIDEO



►México: marcha feminista contra violaciones termina en destrozos | FOTOS | VIDEO



►Mujeres dañan emblemático monumento durante marcha feminista en México | VIDEOS



Además, el periodista Jiménez afirmó que se siente un poco más tranquilo después de la brutal agresión, pero también expresó su indignación por lo sucedido.

"Ahora ya me siento un poco más tranquilo. Me indignó. Me sentí un poco triste. Pero ya habiendo platicado con las autoridades y habiendo presentado la denuncia correspondiente, esperemos que todo el peso de la ley caiga con la persona que me agredió", agregó.

A su salida del #MinisterioPúblico, luego de denunciar la agresión de la que fue objeto, @juanmapregunta aseguró que el caso ya está en manos de la @PGJDF_CDMX.#DeIdayVuelta con @AlejandroBrofft | https://t.co/i25qqNZTvP pic.twitter.com/6kI1t9Enzn — adn40 (@adn40) August 17, 2019

— Apoyo unánime al periodista —

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó totalmente la agresión y se solidarizó con el periodista de la cadena ADN 40.

"La Procuraduría General de Justicia tiene que actuar, tiene que encontrar a los agresores y abrir las carpetas de investigación y que sean sancionados", sentenció.

Por otro lado, Benjamín Salinas, director de TV Azteca, expresó su rechazo a la terrible agresión, se solidarizó con el periodista y ofreció su apoyo con los pasos a seguir en el caso.

La libertad es lo más valioso que tenemos como sociedad; toda agresión a la libertad de prensa es inaceptable y totalmente reprobable. Esta noche, un cobarde provocador agredió a nuestro compañero periodista de @adn40, @juanmapregunta. Todo mi apoyo y solidaridad, Juan Manuel. https://t.co/oTynqKmMmc — Benjamin Salinas S. (@SalinasBenjamin) August 17, 2019

"La libertad es lo más valioso que tenemos como sociedad; toda agresión a la libertad de prensa es inaceptable y totalmente reprobable. Esta noche, un cobarde provocador agredió a nuestro compañero periodista de @adn40, @juanmapregunta. Todo mi apoyo y solidaridad, Juan Manuel", puntualizó.

— Búsqueda intensa —

ADN 40 viene emitiendo a través de su programación diaria y en sus redes sociales el rostro del sujeto que agredió cobardemente al comunicador.

"No dejemos que los agresores y los incitadores de violencia sigan en la calle, si reconoces este hombre denúncialo", señaló el medio.



La imagen del sujeto que agredió a Juan Manuel Jiménez en marcha feminista de México. (Vía Twitter: @adn40) La imagen del sujeto que agredió a periodista agredido en marcha feminista de México. (Vía Twitter: @adn40)

El periodista Juan Manuel Jiménez cayó en el suelo mientras mantenía un enlace en vivo para ADN 40 tras ser golpeado en su rostro por parte de un hombre que posteriormente fue expulsado de la marcha.

Tras el momento de tensión, las mujeres pidieron que no hubiera ningún hombre en el lugar y se dio algún otro enfrentamiento con los que no querían abandonar la zona.