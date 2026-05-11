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Kevin González, un joven estadounidense de 18 años con cáncer terminal, que falleció el 10 de mayo de 2026, en el norteño estado mexicano de Durango. (Captura de video)
Kevin González, un joven estadounidense de 18 años con cáncer terminal, que falleció el 10 de mayo de 2026, en el norteño estado mexicano de Durango. (Captura de video)
Por Agencia EFE

Kevin González, un joven estadounidense de 18 años con cáncer terminal, falleció este domingo en el norteño estado mexicano de Durango, poco después de reencontrarse con sus padres, quienes fueron deportados de forma acelerada desde Estados Unidos, tras permanecer detenidos por autoridades migratorias, según informaron medios locales este lunes.

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