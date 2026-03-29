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Autoridades impidieron que el cardenal Pierbattista Pizzaballa realizará la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén. / Foto: EFE
Autoridades impidieron que el cardenal Pierbattista Pizzaballa realizará la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén. / Foto: EFE
/ Ammar Awad / POOL
Por Agencia EFE

La Iglesia católica mexicana rechazó este domingo la prohibición de la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, luego de que la Policía israelí impidió el paso en Tierra Santa al jefe de la institución religiosa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa.

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