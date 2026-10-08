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Resumen

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La tormenta tropical Simón y el huracán Isaías amenazan con fuertes lluvias a México. (NHC).
La tormenta tropical Simón y el huracán Isaías amenazan con fuertes lluvias a México. (NHC).
Por Agencia EFE

La tormenta tropical Simón, en el Pacífico mexicano, y el huracán Isaías, de categoría 1 en el Atlántico, amenazan este jueves con lluvias torrenciales e intensas, fuertes vientos y oleaje elevado a varios estados del sur, oeste y sureste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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