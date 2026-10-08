La tormenta tropical Simón, en el Pacífico mexicano, y el huracán Isaías, de categoría 1 en el Atlántico, amenazan este jueves con lluvias torrenciales e intensas, fuertes vientos y oleaje elevado a varios estados del sur, oeste y sureste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Simón se localizaba a las 06:00 hora local (12:00 GMT) a unos 310 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, y a 415 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, en Colima, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 11 kilómetros por hora.

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Su circulación provocará lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en la costa y el sur de Guerrero, intensas en el noroeste, centro y costa de Oaxaca y muy fuertes en el litoral de Michoacán.

La trayectoria de la tormenta tropical Simón. (NHC).

Además, se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en las costas de Guerrero y Michoacán, así como oleaje de tres a cuatro metros en Colima, Michoacán y Guerrero y de dos a tres metros en Oaxaca.

Por otra parte, Isaías, que se intensificó la noche del miércoles a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se encontraba a unos 280 kilómetros al nor-noroeste de Progreso, en Yucatán, y a 425 kilómetros al norte de Campeche.

La trayectoria del huracán Isaías. (NHC).

Registraba vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de 160 kilómetros por hora y avanzaba hacia el este-noreste a 15 kilómetros por hora.

El huracán provocará lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en zonas de Chiapas, Campeche y Yucatán, además de precipitaciones muy fuertes en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

También se prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en las costas de Yucatán y Quintana Roo, con oleaje de dos a tres metros en Campeche y Yucatán.

Tres ciclones en vigilancia

La presencia de ambos fenómenos se produce en medio de una intensa actividad ciclónica en México, que también mantiene bajo vigilancia a Rachel, un huracán de categoría 1 situado en el Pacífico, a más de 1.000 kilómetros de Cabo San Lucas, según el informe difundido la noche local del miércoles.

Simón se formó ese mismo día y los pronósticos apuntaban a que podría convertirse en huracán a partir del viernes.

La actividad ocurre además después del paso de Polo, que alcanzó la categoría 5 antes de tocar tierra en Baja California Sur y Sonora a finales de septiembre.

El SMN advirtió de que las precipitaciones asociadas a Simón e Isaías podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidió a la población atender las recomendaciones de Protección Civil.