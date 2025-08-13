Servando Gómez, alias La Tuta, a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México el 27 de febrero de 2015. (AP / Eduardo Verdugo / Archivo).
Roger Zuzunaga Ruiz
La Tuta y cabecillas del Cártel de Sinaloa: ¿Quiénes son los 26 narcotraficantes entregados por México a Estados Unidos?
México entregó el martes a Estados Unidos a 26 narcotraficantes “de alto perfil” vinculados con las mafias más poderosas del país. Entre los capos más conocidos destaca el sanguinario Servando Gómez Martínez, alias ‘La Tuta’, que fue cabecilla de La Familia Michoacana y fundador de Los Caballeros Templarios. También están 11 personas ligadas Cártel de Sinaloa y otras relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). ¿Qué recibe a cambio México y cómo esta entrega golpea a las organizaciones criminales?

