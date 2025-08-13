La Tuta y cabecillas del Cártel de Sinaloa: ¿Quiénes son los 26 narcotraficantes entregados por México a Estados Unidos?

Mediante un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que los 26 narcos son responsables de haber introducido a ese país “toneladas de peligrosas drogas, como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

En lo que va del año, ya son 55 los narcotraficantes entregados por México a Estados Unidos. En febrero pasado, 29 cabecillas e integrantes de organizaciones criminales fueron llevados a ese país.

Entre los más conocidos estaba Rafael Caro Quintero, fundador del desaparecido Cártel de Guadalajara y señalado de ser el responsable del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en febrero de 1985.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum en una rueda de prensa este miércoles en Palacio Nacional. (EFE/ Presidencia de México). / Presidencia de México

El miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la decisión de entregar a los 26 narcos fue “soberana” y por la seguridad del país, y que no tiene que ver con una petición.

Agregó que tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos, el cual ha evitado la imposición de aranceles del 30 % a productos mexicanos por parte del presidente Donald Trump.

Herramienta de negociación

El periodista Jesús García, editor en El Diario NY y en La Opinión, le dijo a El Comercio que México y Estados Unidos están afinando un nuevo acuerdo de seguridad.

Agregó que algunas de sus partes ya están en proceso de aplicación, específicamente en cuanto a intercambio de información de inteligencia, que ha permitido también capacitación de agentes federales en México y de militares. También se ha incrementado la lucha contra el crimen organizado a través de golpes a sus finanzas.

“El gobierno de México implementó un nuevo sistema enfocado particularmente en las finanzas de las organizaciones criminales, alineándose a los intereses también de Estados Unidos”, precisó García.

Ese es el contexto en el que se da la entrega de los 26 criminales.

“Es importante para México porque de algún modo se deshace de estos líderes, en medio de una transición en el sistema judicial mexicano. Hay que recordar que el sistema judicial mexicano enfrenta problemas de confianza debido a la corrupción, y hay jueces que otorgaban amparos a estos líderes para evitar ser extraditados, o incluso para que pudieran ser liberados. También consiguen mejores condiciones en las prisiones”, remarcó García.

“Se puede inferir que Estados Unidos de algún modo obligó a México a entregar a los narcos, pero creo que más bien México está utilizando esta herramienta en un ámbito de negociaciones más amplias”, precisó.

El periodista recordó que Trump ha señalado que la relación con México es particularmente compleja y se basa en tres aspectos claves: la inmigración, el crimen organizado y la economía.

“Entonces, es una herramienta que le sirve de negociación a México y al mismo tiempo le sirve para no tener esa preocupación relacionada con los procesos judiciales a estos personajes. Más que en un aspecto negativo, me parece que es positivo para el Gobierno Mexicano tener una muy buena herramienta de negociación”, dijo García.

En cuanto al impacto en las organizaciones criminales, García sostuvo que no hay un golpe inmediato porque estas personas ya estaban en prisión, aunque recalcó que algunas de ellas podrían haber estado operando desde dentro de las prisiones en México.

“Será más difícil ahora la coordinación en cuanto a la dirección que deben de tomar estas organizaciones criminales. Sí se espera que haya un ajuste en la forma en que están realizando su trabajo”, dijo.

García destacó que el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha dejado muy claro que el combate al crimen organizado es una prioridad de su gestión, incluso las acciones que ha llevado adelante son mayores que las de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

En contraparte, García refirió que en Estados Unidos no se ha visto un cambio fundamental que permita entender que ha habido una modificación en la lucha de este país contra el narcotráfico y en la reducción de la distribución de la droga. “Las pandillas, que funcionan como cárteles en Estados Unidos, tienen todavía bastante poder”.

La Tuta, de profesor a jefe narco

Servando Gómez, alias La Tuta, en la Ciudad de México en junio de 2009. (AFP). / HO

Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, es un exprofesor convertido en capo del narcotráfico en el estado de Michoacán.

Nacido el 6 de febrero de 1966 en el municpio de Arteaga, Michoacán, fue maestro de primaria antes de involucrarse en el mundo del crimen organizado.

La mafia a la que perteneció, el cártel de La Familia Michoacana, se fundó en el 2006 como una escisión del Cártel del Golfo y de su brazo armado, Los Zetas.

El cabecilla y fundador de La Familia Michoacana fue Nazario Moreno González, alias El Chayo. La Tuta también era uno de los jefes.

En diciembre del 2010, el Gobierno de México anunció que Nazario Moreno González había muerto en un enfrentamiento en Apatzingán. En realidad, El Chayo seguía vivo. En marzo del 2014 fue abatido.

Pero la noticia de su muerte en el 2010 derivó en pugnas internas por el control de La Familia Michoacana.

Finalmente, la facción que comandaba La Tuta terminó formando el cártel Los Cabaleros Templarios, una mafia que se caracterizó por una mezcla de discurso pseudoreligioso.

Ellos argumentaban que su misión era proteger a la población de los grupos criminales. Pero en realidad desarrollaban todo tipo de actividades delictivas y ejercían prácticas de extrema violencia, inspirándose en símbolos y reglas de los antiguos caballeros templarios medievales.

Finalmente, La Tuta fue detenido el 27 de febrero de 2015 en Morelia, Michoacán, gracias a un operativo secreto que rastreó su ubicación hasta una cueva. Fue encontrado después de que su pareja le mandara un pastel de cumpleaños.

En junio de 2019, La Tuta fue sentenciado a más de 55 años de prisión por el secuestro de un empresario ocurrido en el 2011.

El Cuini y capos del Cártel de Sinaloa

⭕️|| Esposados y fuertemente custodiados, así fue el traslado de 26 reos de alto perfil que el gobierno de #México entregó a #EstadosUnidos

Entre los capos se encuentra: La Tuta, líder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios; El Cuini cuñado de El Mencho, líder del… pic.twitter.com/gwyEbRyzbP — Punto por punto (@puntoporpuntomx) August 13, 2025

Otro narco de alto perfil que fue entregado a Estados Unidos es Abigael González, alias El Cuini, cabecilla del CJNG y cuñado del jefe máximo de esa organización, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

De los 26 narcos entregados el martes, al menos 11 están vinculados al Cártel de Sinaloa o a alguna de sus facciones que están en una pugna interna por el control de la mafia.

Uno de ellos es Juan Carlos Félix Gastélum, alias El Chavo Félix, yerno de Ismael El Mayo Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa que actualmente está preso en Estados Unidos.

“Es uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa de laboratorios clandestinos de metanfetamina localizados en las montañas de la Sierra Madre de Sinaloa y Durango, y está involucrado en la manufactura y distribución de enormes cantidades de metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos”, dijo el departamento de Justicia sobre Gastélum.

También Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta, vinculados a la facción Los Chapitos, comandada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

Gil Acosta, alias El 200, lideraba el cuerpo de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán. Fue capturado en febrero en un operativo realizado en Culiacán.

Zazueta Pérez también comandaba la guardia de seguridad de Iván Archivaldo.

“Ambos hombres han liderado sicarios armados con rifles de tipo militar, como AK-47, M-16 y AR-15, y lanzagranadas en ataques contra militares mexicanos. Gil Acosta lideraba a sicarios encargados de proteger laboratorios y rutas de distribución de fentanilo, mientras que Zazueta Pérez proveía seguridad personal al líder de Los Chapitos”, según el departamento de Justicia.

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias Jando, formó parte del círculo cercano de Iván Archivaldo. Era su piloto.

Hernán Domingo Ojeda López, alias El Mero Mero, capturado en diciembre de 2024. Es tío de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, otro de los hijos de El Chapo y también preso en Estados Unidos.

También fue entregado Jesús Guzmán Castro, alias Chuyo Narizón, uno de los líderes de La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa que responde a El Mayo Zambada y que está en guerra con Los Chapitos.

El Departamento de Justicia informó en un comunicado que los presos afrontan diversos cargos penales federales y estatales, incluyendo cargos relacionados con narcotráfico, toma de rehenes, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero, asesinato de un agente del sheriff y otros delitos.

Los narcos también afrontan penas máximas de cadena perpetua, excepto Abdul Karim Conteh, por quien se pidió 45 años de prisión. Por acuerdo con el Gobierno Mexicano, no se pedirá la pena de muerte por ninguno de ellos.

LOS 26 NARCOS ENTREGADOS A ESTADOS UNIDOS

Nombre Grupo criminal Kevin Alonso Gil, El 200 Cártel de Sinaloa / Los Chapitos Martín Zazueta Pérez Cártel de Sinaloa / Los Chapitos Mauro Alberto Núñez Ojeda, Jando Cártel de Sinaloa / Los Chapitos Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix Cártel de Sinaloa / La Mayiza Leobardo García Corrales Cártel de Sinaloa Luis Raúl Castro Valenzuela, Chacho Cártel de Sinaloa Hernán Domingo Ojeda López Cártel de Sinaloa José Baldomero Fernández Beltrán Cártel de Sinaloa / Los Chapitos Jesús Guzmán Castro Cártel de Sinaloa / La Mayiza David Fernando Vásquez Bejarano, El Acelerado Cártel de Sinaloa / Los Rusos Anton Petrov Kulkin Cártel de Sinaloa Abigael González Valencia, El Cuini CJNG Pablo Edwin Huerta Nuno, Flaquito Cártel de los Arellano Félix Juan Carlos Sánchez Gaytán, El Mostachón Cártel de Los Zetas Abdul Karim Conteh Traficante de personas Roberto Salazar Toledo Narcotraficante Benito Barrios Maldonado, El Comandante Narcotraficante José Francisco Mendoza Gómez Cártel de Los Zetas Daniel Pérez Rojas, El Cachetes Cártel de Los Zetas Enrique Arballo Talamantes Cártel de Los Salazar Servando Gomez Martinez, La Tuta Cártel de Los Templarios / La Familia Michoacana José Antonio Vivanco Hernández Narcotraficante Ismael Enrique Fernández Vázquez Sin datos Francisco Chávez Narcotraficante José Carlos Guzmán Bernal Narcotraficante Roberto Omar López, Shrek Narcotraficante

VIDEO RECOMENDADO