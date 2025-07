Una mujer argentina, identificada como Ximena Pichel, se volvió viral en las últimas horas tras ser filmada mientras insultaba con expresiones racistas a un agente de tránsito en la Ciudad de México. El episodio ocurrió en la Colonia Condesa, cuando el oficial intentó colocarle un inmovilizador —conocido en México como “araña”— a su vehículo por estar mal estacionado y sin pagar parquímetro.

“No me estés insultando pinche negro, no me estés insultando cul… Odio a los negros como tú, los odio por nacos”, gritaba la joven mientras hacía ademanes violentos en medio de la calle.

En el video, que inicialmente habría sido difundido por la propia Pichel en sus redes sociales, se la escucha gritar frases como “odio a los negros como tú” y “naco de mie…”, mientras gesticulaba de forma violenta en medio de la calle. El agente le respondió que era racista y le pidió que se retirara del lugar, según reconstruyeron medios locales.

La joven, que por su manera de hablar parece residir hace tiempo en México, fue apodada en redes sociales como “Lady racista”. Hasta entonces, se presentaba públicamente como modelo, actriz y cantante, aunque tras la viralización del video sus perfiles fueron puestos en modo privado.

Autoridades de la ciudad de México, mediante la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, repudiaron el acto de discriminación a través de un comunicado: “El organismo, como ente comprometido con la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, condena los actos de racismo y discriminación en los que una persona dirigió insultos racistas hacia un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

Agregaron que “el racismo es una forma de violencia que vulnera la dignidad humana y atenta contra el principio de igualdad consagrado en el marco normativo nacional e internacional”. Asimismo, hicieron un llamado a la población a involucrarse activamente para construir una sociedad libre de discriminación y racismo.

