Más de 30 sicarios participaron en el asesinato del empresario del Lamborghini: Así fue la emboscada contra Alberto Prieto Valencia

Fue una emboscada muy bien planificada y ejecutada por más de 30 sicarios. Esa es una de las primeras conclusiones de los investigadores sobre el asesinato del empresario Alberto Prieto Valencia, conocido como ‘El Prieto’, ocurrido el 29 de diciembre en Zapopan, estado mexicano de Jalisco. El hombre fue atacado cuando se desplazaba en un lujoso Lamborghini Urus sin blindaje. La acción criminal demandó una logística propia del crimen organizado, de acuerdo con las autoridades. ¿Cuáles son las hipótesis del móvil del crimen y qué es la denominada “rifa colombiana”?

En el ataque contra ‘El Prieto’ también murieron su hija de 16 años y uno de sus escoltas, mientras que cuatro de sus guardaespaldas resultaron heridos.

El cuerpo de seguridad del empresario estaba formado por siete escoltas, algunos de ellos militares en retiro, según el diario El Universal.

¿Cómo ocurrió? El ataque se registró cuando Prieto Valencia se desplazaba por una calle de Zapopan en su Lamborghini de lujo acompañado por su cuerpo de seguridad. En ese momento, un comando armado integrado por más de 30 hombres bloqueó la calle y abrió fuego con armas largas, generando una balacera que se prolongó por más de 15 minutos, y que fue registrada en video por transeúntes.

La Fiscalía del Estado de Jalisco trabaja en la zona de una balacera que dejó 3 personas fallecidas y cuatro personas heridas en Zapopan. (EFE/Francisco Guasco).

De acuerdo con los primeros informes oficiales recogidos por la prensa mexicana, los agresores utilizaron al menos siete vehículos, algunos de ellos con placas del estado de Michoacán, para primero cerrar el paso de su víctima y luego asegurar la huida de los asesinos. En el lugar del ataque fueron localizados más de 200 casquillos de bala de armas largas.

Las imágenes divulgadas muestran que el Lamborghini fue impactado por decenas de balas en su parabrisas y carrocería.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó el martes que el crimen fue resultado de una emboscada previamente organizada, descartando así que se tratara de un asalto o de un hecho fortuito.

Además, vecinos de la zona declararon haber detectado movimientos de vehículos sospechosos y presunta vigilancia con drones en días previos al crimen, información que ahora forma parte de la carpeta de investigación.

Según el diario Reforma, la placa de uno de esos vehículos fue vista en una camioneta Cross Sport utilizada por los atacantes el día del crimen.

La vigilancia con drones se realizó en los alrededores de la avenida Topacio y calles aledañas, donde ocurrió la emboscada contra Prieto Valencia.

Tras el asesinato las autoridades incautaron cuatro vehículos que presuntamente fueron utilizados en el ataque, dos de ellos en el lugar de los hechos y otros dos en algunas calles aledañas.

Entre las principales líneas de investigación las autoridades analizan la posible relación del empresario con actividades ilícitas, entre ellas esquemas conocidos como “rifas colombianas”, presuntamente ligadas a redes criminales que operan en el Mercado de Abastos de Guadalajara, donde Prieto Valencia desarrollaba su actividad empresarial.

¿Quién era Alberto Prieto Valencia?

Alberto Prieto Valencia.

Alberto Prieto Valencia era un empresario y comerciante originario de Veracruz que consolidó una trayectoria en el sector comercial y logístico del Mercado de Abastos de Guadalajara, uno de los mayores centros de distribución de alimentos del occidente de México.

Formalmente, Prieto desempeñaba roles empresariales como comerciante de granos, semillas y cereales. Era propietario de bodegas en el Mercado de Abastos, donde se mueven productos alimenticios al por mayor.

También era empresario del transporte de carga. En el 2002 fundó la empresa Transportes Odal (u Odal), dedicada a servicios de logística y traslado de mercancías con unidades de carga, refrigeradas y secas a nivel regional y nacional, informó Quinto Poder.

Según El Sol de Nayarit, su actividad en ambos sectores (logística y comercio) lo posicionó como una figura conocida dentro del entorno económico del mercado y la cadena de distribución local.

Aunque no hay confirmación oficial de cargos penales vigentes contra Prieto Valencia, las autoridades de Jalisco han señalado diversas líneas de investigación que involucran actividades de riesgo o presuntos vínculos irregulares, entre ellas su presunta relación con las “rifas colombianas”.

¿Qué son las "rifas colombianas"?

Tras el asesinato de Prieto Valencia, una actividad oscura cobró notoriedad en los medios mexicanos: las “rifas colombianas”. ¿De qué se trata?

Las “rifas colombianas” no son rifas tradicionales ni sorteos autorizados por la ley. Funcionan como un esquema fraudulento y de extorsión encubierto en el que grupos, presuntamente integrados por personas de origen colombiano en conjunto con ciudadanos locales, organizan supuestos sorteos entre comerciantes.

Así funciona el esquema: estos grupos venden boletos a comerciantes, usualmente con un costo de unos 20 pesos por unidad, prometiendo premios que van desde dinero en efectivo hasta electrodomésticos y automóviles.

Sin embargo, casi nunca entregan los premios prometidos, por lo que el dinero recaudado queda íntegramente en manos de los organizadores y sus estructuras criminales vinculadas.

En muchos casos, los comerciantes son presionados o incluso obligados a comprar boletos bajo amenazas o coacción.

Según El Financiero, el esquema ha generado una aparente fachada de “sorteo tradicional”, pero denuncias de afectados describen este sistema como un mecanismo de fraude que, en la práctica, funciona como una extorsión o derecho de piso, como se denomina en México.

Este tipo de prácticas ilegales se viene documentando desde al menos el año 2021 en el Mercado de Abastos de Guadalajara, según investigaciones de medios locales.

Además, la estructura de las “rifas colombianas”, según reportes de periodistas y testimonios de comerciantes, no se limita al solo fraude de boletos: muchas veces está vinculada a otros esquemas delictivos, como los préstamos “gota a gota”, en los que el deudor paga intereses diarios muy altos y puede verse forzado a participar en la compra de boletos como parte del ciclo de deuda.

Quienes no acceden a adquirir los boletos o intentan salirse del sistema enfrentan presión, amenazas e incluso violencia verbal o física, de acuerdo con testimonios tomados por la prensa.