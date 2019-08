El misterioso crimen de la colombiana hallada muerta en México

El hallazgo este martes del cuerpo sin vida de la joven colombiana Laura Cristina Ovalle Quintero al interior de su departamento tiene alarmadas a las autoridades de Ciudad de México.

Aunque el cadáver de Ovalle Quintero, de 31 años de edad, nacida en Ibagué (Tolima), fue encontrado en el departamento 45 del edificio Grand Tower, ubicado en la colonia Granada, ninguno de los moradores de esa unidad residencial ha confesado a las autoridades cuáles serían las posibles causas del fallecimiento.

Según el reporte de las autoridades mexicanas, el cuerpo de la colombiana fue hallado por la empleada de servicios generales del lujoso edificio y presentaba múltiples golpes en su cabeza, al parecer propinados por desconocidos.

La mujer estaba boca abajo y ensangrentada.

En medio de la investigación, la policía de la Ciudad de México comenzó a verificar una a una las cámaras de seguridad de las zonas aledañas para conocer si se trató de un homicidio y quiénes fueron los autores.

En declaraciones al noticiero Imagen Noticias, Liliana Quintero, madre de la fallecida, aseguró que las autoridades mexicanas aún no se habían contactado con ella y pidió que se haga justicia.

"Está fácil en las cámaras, por las últimas llamadas que ella recibió. Por favor, no dejen que este caso quede impune. No solamente la mía, tantas hijas que están por ahí perdidas y no sabemos dónde", dijo la mujer visiblemente conmovida.

#ImagenNoticias conversó con la familia de la escort colombiana que fue encontrada muerta en un departamento muy cerca de Polanco, en la #CDMX. Pide justicia no solo para su hija, sino para todas la mujeres agredidas pic.twitter.com/rTvCpSphnR — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 21, 2019

En las redes sociales se difundió la fotografía del pasaporte de Laura Cristina para que sus familiares en Colombia conozcan la suerte que corrió la mujer que tendría parientes en Ibagué y Medellín. Los amigos de la joven también esperan que con la aparición de su madre se pueda agilizar el procesos de repatriación de su cuerpo.

No obstante, según informaron a "El Tiempo" autoridades de Tolima, "nadie ha dicho si conoce o no a la mujer muerta en México".

Fuente: "El Universal" de México, GDA