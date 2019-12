Laura Karen Espíndola Fabián estuvo al interior del bar Kali, ubicado en Prolongación División del Norte, exHacienda Coapa, a tan sólo 800 metros de su domicilio localizado en la alcaldía Tlalpan, según muestra videos del establecimiento.

De acuerdo con las imágenes, la mujer de 27 años entró al lugar a las 16:30 horas del martes 3 de diciembre y estuvo ahí hasta cerca de las 02:30 horas del miércoles 4 de diciembre.

► "Mami, este señor se ve sospechoso y grosero”, alertó Laura Karen tras tomar un taxi; ahora está desaparecida

► El trágico final de Marta Calvo, la joven que fue descuartizada por el hombre con el que se citó por Internet

Estos videos forman parte de la investigación que se inició luego de que su hermano pidiera ayuda, a través de redes sociales para ubicarla.

El caso Laura Karen

Laura Karen presuntamente desapareció luego de que el martes tomó un taxi en Tlalpan, a la altura de General Anaya, según denunciaban sus familiares en redes sociales.

La última conexión de la joven de 27 años, quien es madre de tres niños, fue a las 21:00 horas, cuando envió un mensaje: "Mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero", escribió la joven a su madre, quien le pidió que se bajara, tomara otro taxi y le mandara su ubicación; sin embargo, esto ya no sucedió.

Daniel, el hermano de Laura Karen, pidió entonces a la ciudadanía en redes sociales su apoyo para encontrar a su familiar.

“Cuanta impotencia comprimida estoy sintiendo. 3:00 am y mi hermana sigue desaparecida. Confío en Dios”, escribía Daniel. Tras sus publicaciones, el hashtag #TeBuscamosKaren se volvió trending topic en Twitter.

Me equivoqué en confiar en mi hermana

Luego de que se diera a conocer un video donde aparece Laura Karen en un bar en las mismas horas en que se le pensaba desaparecida, su hermano Daniel Espíndola respondió a los cuestionamientos que le hacían esta madrugada en redes sociales.

“Aún sabiendo que me equivoqué en confiar en mi hermana, pero no me equivoqué en hacer todo mi esfuerzo para que no fuera la última vez que la vería con vida. Tantita empatía”, escribió vía Twitter.

“Dime, qué harías tú si llega un mensaje de tu hermana diciendo que el taxista se ve sospechoso? Dime qué haces? Yo puse toda mi fuerza en encontrarla”, respondió a un usuario que le preguntaba por el video en el bar Kali, al sur de la Ciudad de México.

Sin embargo, Daniel Espíndola no sólo tuvo que responder a preguntas sobre el tema de su hermana.

Fuente: El Universal de México/ GDA

Desde el mismo miércoles que se viralizó la presunta desaparición de Laura Karen, otra mujer identificada como Carolina narró en Facebook que hace unos meses fue agredida por Daniel.

“El hermano de Karen fue mi agresor hace unos meses (...) así de chiquito es el mundo", cuenta la mujer. "Me alegro esté bien tu hermana”.

Ante ello, Daniel utilizó también Twitter para dar su versión, en la que explica que un sábado fueron a celebrar un cumpleaños y que Carolina estaba en estado de ebriedad. Cuenta que forcejearon y que incluso habría sido la misma joven quien lo aventó.

En el camino, todos comenzamos a subir la voz por este incidente, todos. Hasta algunos vecinos salieron a ver qué onda. Ella y sus amigas le gritaron e inventaron a una patrulla que vigilaba la zona que las habíamos golpeado, cosa que era falsa. pic.twitter.com/A39ZWotD7m — Espíndola (@DanielEspndola2) December 5, 2019

“Me levantó una denuncia, la cual no llegó. Jamás me negué a hablarlo, aún con quien estuviera de por medio, porque yo no debo nada”, sentenció Daniel en sus mensajes de Twitter.