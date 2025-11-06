Lázaro Francisco Luría, exalcalde de Chinameca, estado de Veracruz, en México, asesinado tras su secuestro. (RR.SS.)
Asesinan a exalcalde Lázaro Francisco Luría tras su secuestro en estado mexicano de Veracruz
Asesinan a exalcalde Lázaro Francisco Luría tras su secuestro en estado mexicano de Veracruz

Asesinan a exalcalde Lázaro Francisco Luría tras su secuestro en estado mexicano de Veracruz

El exalcalde de , en el estado de (este de México), , fue asesinado tras haber sido secuestrado, según confirmaron este jueves fuentes de seguridad.

De acuerdo con los reportes policiales, el exalcalde fue identificado este jueves, luego de que ayer su cuerpo fuera encontrado cerca de una carretera estatal que une a los municipios de Oteapan con Zaragoza, en Veracruz.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó de la apertura de una investigación del caso para determinar las causas del homicidio e identificar a los responsables.

Versiones indican que el exfuncionario, quien se encontraba retirado de la vida política, había sido secuestrado y su familia negociaba un rescate, cuando fue asesinado.

Lázaro Francisco Luría, fue alcalde de 2012 a 2013 del municipio Chinameca, en el sur de Veracruz, abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN).

En 2012, Luría, quien era el alcalde suplente, asumió la presidencia municipal tras la detención del alcalde en funciones, Martín Padua Zúñiga, junto con integrantes de una célula delictiva perteneciente al Cártel de Los Zetas, una de las organizaciones del narcotráfico más violentas del país.

El alcalde suplente fungió en el cargo durante un año y medio, y después se retiró de la vida política.

A este crimen se suma el asesinato a tiros este mismo día de la representante ciudadana a nivel municipal de la localidad de San Juan Cacahuatepec, estado de Oaxaca (sur), Guadalupe Urban, ocurrido en plena calle cuando salía de su domicilio.

También se une al homicidio de Israel Ramírez Peralta, agente municipal de Santa Catarina Juquila, en la comunidad de San Marcos Zacatepec, Oaxaca, ocurrido tres días antes.

Además, sucede unos días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la noche del sábado tras un evento público por el Día de Muertos, un caso que conmocionó al país, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

En lo que va de 2025, suman al menos 56 asesinatos de actores políticos en México, según un recuento de la organización civil Causa en Común.

De acuerdo con registros y reportes estatales, desde el 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México y hasta el 3 de noviembre, al menos 10 alcaldes o presidentes municipales han sido asesinados en el país.

