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Agentes de la Guardia Nacional patrullan las calles del centro de Culiacán, estado de Sinaloa, México, el 9 de febrero de 2026. (Jesus Verdugo / AFP)
Agentes de la Guardia Nacional patrullan las calles del centro de Culiacán, estado de Sinaloa, México, el 9 de febrero de 2026. (Jesus Verdugo / AFP)
/ JESUS VERDUGO
Por Agencia EFE

El Gabinete de Seguridad de México informó este jueves de un operativo en Sinaloa (oeste) que dejó 11 presuntos criminales muertos y en el que fue detenida y posteriormente liberada una hija de El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa preso en Estados Unidos, en medio de la ola de violencia que vive ese estado mexicano.

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