Édgar Núñez es un chef de cocina mexicana que cuenta con diversos restaurantes entre los que destacan “Sud777″ y “Comedor Jacinta”. El primero ha llegado a ser considerado uno de los mejores de Latinoamérica. Es por ello que los clientes no faltan y recientemente se vio envuelto en una polémica, cuando una influencer le solicitó comer gratis a cambio de publicidad.

Todo sucedió a través de la cuenta de Twitter del chef quien compartió una captura en donde se observa un mensaje directo enviado por la influencer colombiana Manuela Gutiérrez, cuyo nombre de usuario es @manuguti95. El texto decía:

“Holaa, cómo están? Su restaurante es simplemente espectacular! Estaré en México a final de mes con mi novio, y me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi instagram a través de mis historias, las cuales quedarán ancladas en un highlight, a cambio de una comida para los dos. Para mí sería todo un honor poder trabajar con ustedes!”, escribió la influencer.

Pero esto pareció no agradarle a Édgar Núñez, pues además de la captura de pantalla, agregó la siguiente descripción al post: “Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela #BuenasTardesATodos (con una cuarta parte de mis seguidores)”. Asimismo, agregó un comentario más que decía: “Jajajaja no sabía que tragar gratis era trabajar”.

/ Twitter @EdgarNunezM

Y, por supuesto, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues hay quienes estaban en contra del chef, comentando: “Solamente te hizo una propuesta. Está en ti aceptar o rechazar. No veo por qué tenías que exponerla e intentar burlarte de una persona”; “Fue amable y solo te preguntó si te interesaba. Igual y le podías decir que no sin venir a doxxearla”; “Estuvo muy mal lo que hiciste, la chica no se merece el acoso que ocasionaste”.

Por otro lado, algunos usuarios apoyaron la postura de Édgar Núñez, con comentarios como: “Esos mal llamados influencers ya todo lo quieren de a gratis”; “Uno que también está en el negocio, es patético como te piden cortesías o comer gratis. Se han vuelto una plaga”; “Todavía se atreve a escribir que sería un placer trabajar con ustedes, cómo si lo que hace es trabajar”.

Finalmente, Manuela Gutiérrez respondió a esta polémica a través de sus historias de Instagram, diciendo que el chef la tiene bloqueada, pero que le digan que la invite al live para que hablaran como personas civilizadas.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante del Chef Édgar Núñez?

Dejando de lado la controversia. Te estarás preguntando cuánto cuesta comer en el famoso Sud777.

Lo primero que hay que decir es que este restaurante se caracteriza por servir comida mexicana contemporánea, con una presentación de lujo, la cual no es sencilla de encontrar en algún otro lugar.

/ Instagram @sud777mx

Puedes degustar platillos que van desde los 155 pesos hasta los 595.

Para que te des una mejor idea, por ejemplo, el pulpo en costra de cenizas, pimiento del piquillo y mayonesa xcatic tiene un precio de 285 pesos; el cangrejo de concha blanda, algas y mayonesa de jalapeño tiene un costo de 295 pesos; la pechuga de pato con mole amarillito, hojas del huerto y puré de camote y, la costilla en mole de olla cuestan 400 pesos.

Si hablamos de rango, lo más económico que encontrarás son las sopas por un precio de 155 pesos; del lado contrario, lo más caro son la caña de res añejada, acompañada de puré de chirivía y hongos, y lámina de lardo curado, o el filete de ternera, chirivía y lavanda, con trébol y hongo cremini, ambos con un costo de 595 pesos.

También cuentan con un menú de degustación de 12 tiempos con un precio de 1950 pesos por persona.

Como verás podrás encontrar una gran variedad de comidas y precios.

Si lo quieres conocer te compartimos que Sud777 se encuentra en Boulevard de la Luz 777, Jardines del Pedregal, Ciudad de México. Toma en cuenta que debido a la exclusividad y experiencia del restaurante, para asistir debes hacer reservación.