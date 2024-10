El periodista Mauricio Cruz Solis, director del portal informativo “Minuto x Minuto”, fue asesinado a balazos la noche de este martes en el centro del municipio de Uruapan, en el occidental estado mexicano de Michoacán.

Información preliminar de la Fiscalía General del Estado (FGE), precisa que Mauricio Cruz fue atacado alrededor de las 22:00 horas, a unos metros del inmueble que alberga la Casa de la Cultura, cerca del zócalo de Uruapan, la segunda ciudad en importancia económica de Michoacán, por detrás de la capital Morelia.

El crimen ocurrió minutos después de que Mauricio Cruz realizara una transmisión en vivo en la cuenta de la red social de Facebook de “Minuto x Minuto”, en la que entrevistó de forma circunstancial al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sobre el incendio de 66 locales del mercado “Tariacuri”, ocurrido por causas desconocidas durante la madrugada del sábado.

Carlos Manzo se convirtió en alcalde de Uruapan en la elección del pasado 2 de junio, al competir como candidato independiente y con el mote de “El del Sombrero”, al utilizar como imagen de campaña ese accesorio.

De 2021 a junio del 2024, Carlos Manzo se desempeñó como diputado federal, representando al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el mismo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del que se separó previo al último proceso electoral.

La Fiscalía Estatal se ha reservado mayores detalles sobre el homicidio de Mauricio Cruz, quien durante los últimos ocho años se desempeñó como reportero de los diarios ABC de Michoacán y La Opinión de Michoacán, ambos con sede en Uruapan.

Actualmente, Mauricio Cruz dirigía el medio de comunicación “Minuto x Minuto”, además de conducir el noticiero Enlace Informativo, de la estación de radio uruapense Radiorama.

Personal de la Fiscalía estatal ya recaba las grabaciones de cámaras de video vigilancia de diversos negocios y viviendas, para tratar de identificar al o los responsables del crimen.

Por la mañana del martes y en una conferencia de prensa en la ciudad de Morelia, el diputado local, Carlos Alejandro Tafolla Bautista -integrante del movimiento político del alcalde Carlos Manzo- llamó al turismo a visitar Uruapan, al considerar que integrantes del crimen organizado “andan divirtiéndose”.

“La verdad que si yo pudiera escoger un momento para visitar Uruapan, sería en estas fechas, no en diciembre. Estas fechas son mágicas; yo no me acuerdo de que haya, y se los digo con toda sinceridad, de que hayan existido temas de inseguridad en estas fechas, porque yo creo que hasta los malosos andan divirtiéndose”, aseguró el legislador.

En ese mismo encuentro con reporteros, Emilio Rueda Cuadra, secretario de Turismo del Ayuntamiento de Uruapan, culpó a los medios de comunicación de generar una imagen de inseguridad del municipio.

“Una cosa es lo que sale en las noticias y otra cosa es la percepción real de la inseguridad. En la percepción real de la seguridad, en el municipio ha incrementado, se siente más seguro”, dijo el funcionario.

Autoridades de Michoacán han documentado que, del año 2006 a la fecha, en el estado han sido asesinados o desaparecidos un total de 18 periodistas, cuyos casos permanecen en la impunidad.