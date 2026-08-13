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Resumen

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Mario Guzmán)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este jueves, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). (Foto: EFE/Mario Guzmán)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Colombia no aprobó el ingreso de la brigada de rescate del Ejército mexicano para colaborar en las labores tras el terremoto de magnitud 7,4 del lunes, debido a requisitos de certificación, informó este jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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