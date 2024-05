Los restos de 21 personas fueron localizados en un predio ubicado en el municipio de Abasolo, en el estado de Guanajuato, centro de México, informaron este jueves colectivos de búsqueda de personas.

“Este es el hallazgo más grande en lo que va de este año”, aseguró Karla Martínez Jiménez, integrante de la Brigada Independiente de Búsqueda del colectivo “Hasta Encontrarte”.

El 9 de mayo, un día antes del Día de la Madre en México, una mujer que busca a su hijo notificó a la Comisión Estatal de Búsqueda que había recibido el reporte sobre un sitio donde posiblemente había restos humanos.

Se trata de un terreno baldío ubicado en la colonia (barrio) Los Álamos, a 4 kilómetros de la Presidencia Municipal de Abasolo.

Al llegar al lugar, autoridades y madres buscadores encontraron restos óseos de una persona, y al ampliar un poco más la búsqueda, localizaron indicios de otros dos cuerpos.

Al día siguiente, al regresar para continuar con los trabajos, personal de la Fiscalía General del Estado les impidió el acceso por tratarse de una escena de crimen, refirió Karla Martínez.

“Hasta que el lugar esté completamente limpio es cuando ya se lo entregamos a la fiscalía, porque precisamente pasa eso, nos siguen escondiendo y negando la información, y esto es algo que ahora la Comisión (Estatal de Búsqueda) pasó por alto”, dijo.

Explicó que, tras diversas gestiones, pudieron ingresar al sitio y reanudar las labores de búsqueda, encontrando restos de otras 15 personas.

El pasado martes 14 de mayo se encontraron otros tres cuerpos. Un día después autoridades locales y colectivos verificaron que ya habían concluido las tareas de búsqueda, con un saldo total de 21 cuerpos localizados.

La integrante del colectivo refirió que hace algunos años, en ese mismo sitio, habían sido encontrados 11 cuerpos, por lo que ahora existe la duda si las autoridades realizan de forma efectiva las búsquedas en campo.

“Es necesario empezar a revisar cómo es que la fiscalía da por terminada una búsqueda porque volvió a pasar esto”, dijo.

“El personal de la Fiscalía no está preparado para realizar las búsquedas, de hecho no llevan ni siquiera las herramientas a veces para hacer el levantamiento, me ha tocado a mí prestarles mis herramientas para que puedan llevarlos a cabo”, agregó.

Con base en datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en el estado de Guanajuato, el que más homicidios acumula en México desde el 2018, hay al menos 2.634 personas desaparecidas, de las cuales 38 fueron reportadas en el municipio de Abasolo.

A nivel país, se tiene el registro de 103.256 personas cuyo paradero se desconoce y se cree, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.