Adolescente mata a chica "rival" en México por darle "like" a la foto de su novio.

Chihuahua. La desaparición de la joven Adriana de 17 años conmocionó a los habitantes de Cuauhtémoc, en México, pues todo indicaba que se trataba de un secuestro, pero las autoridades descubrieron que fue asesinada por una chica "rival", quien se enojó porque Adriana le había dado un "like" a la fotografía de su novio en redes sociales.

El próximo 13 de mayo, Adriana cumpliría la mayoría de edad, pero el pasado jueves su familia dejó de tener comunicación con ella y de inmediato dio parte a las autoridades, luego de que recibieron una llamada telefónica solicitando 300 mil pesos (más de 15.000 dólares) para dejarla en libertad.

El grupo antisecuestros tomó la investigación del caso, pero no volvieron a tener noticias de los supuestos secuestradores. El sábado, la Fiscalía de Chihuahua informó sobre el hallazgo del cuerpo de Adriana y relató que de acuerdo con las primeras investigaciones la menor presentaba huellas de estrangulamiento y una herida punzocortante en el cuello, además de que el cuerpo estaba desnudo.

Posteriormente, la Fiscalía presentó a los probables responsables del secuestro y asesinato de Adriana. Se trató de Alexa Q. A., de 18 años, y el menor Yovani Jesús, de 16 años.

La investigación reveló que Alexa se enojó porque Adriana le había dado un "like" a la fotografía de su novio en redes sociales y por eso elaboró un plan con su amigo Yovani para tomar venganza.

Conocidos de Adriana y Alexa revelaron que esta rivalidad por celos había desencadenado una serie de problemas entre ambas al interior de la escuela, por lo que Alexa le propuso a Adriana encontrarse en el centro de Cuauhtémoc supuestamente para hablar, pero acudió acompañada del menor imputado para después llevarse a Adriana a las afueras de la ciudad, donde la mataron.

Luego de la detención y con las evidencias encontradas, los dos imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para iniciar su proceso.

Adriana era estudiante del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep 218), donde sus compañeros la recordaron este lunes. "Descansa en paz Adriana Jacobo, que tu luz brille fuerte en el firmamento; voy a extrañar encontrarte en los pasillos, entre clase y que me regales una sonrisa y un abrazo como siempre lo hacías. Ya no me pregunto por qué, solo pido sabiduría para poder apoyarlos", escribió una de sus maestras en Facebook con una fotografía de ella con la estudiante.

Sus amigos recordaron a Adriana como una joven solidaria, buena amiga y siempre dispuesta a ayudar, incluso algunos de sus más cercanos amigos lamentaron "por qué no me dijiste lo que estaba pasando, tal vez pude haber hecho algo, así como tu tantas veces me diste tu apoyo".

