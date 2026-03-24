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Una redada policial en Zamora, estado de Michoacán, México, el 16 de julio de 2014. (HECTOR GUERRERO / AFP)
Una redada policial en Zamora, estado de Michoacán, México, el 16 de julio de 2014. (HECTOR GUERRERO / AFP)
/ HECTOR GUERRERO
Por Agencia EFE

Un adolescente de 15 años de edad asesinó a balazos a dos profesoras de una escuela preparatoria en el occidental estado mexicano de Michoacán tras irrumpir en el plantel educativo con un rifle de asalto calibre 5.56.

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