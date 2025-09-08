Fotografía que muestra un bus afectado tras el accidente con un ferrocarril, en Atlacomulco, México, el 8 de septiembre de 2025. (Foto de Felipe Gutiérrez / EFE)
Fotografía que muestra un bus afectado tras el accidente con un ferrocarril, en Atlacomulco, México, el 8 de septiembre de 2025. (Foto de Felipe Gutiérrez / EFE)
Al menos 10 muertos y 41 heridos luego de que tren arrolla autobús en México
Diez personas murieron y 41 resultaron lesionadas luego de que un tren de carga arrollara un autobús de pasajeros de dos pisos en el central estado de , informaron este lunes autoridades locales.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que el autobús aguarda junto a otros automóviles para cruzar la vía férrea.

MIRA AQUÍ: Hallan seis cabezas humanas en una carretera del centro de México

De repente el conductor del autobús lo hace avanzar, al parecer calculando que podía ganar el cruce, pero segundos después el tren aparece de súbito y golpea la mitad posterior del autobús y lo arrastra por varios metros.

Tenemos un total de 41 lesionados (...) y tenemos un número de 10 decesos”, dijo Adrián Hernández, coordinador general de Protección Civil del Estado de México, a la televisora local Milenio.

Tras el impacto, varios de los heridos salieron por sus propios medios del vehículo destrozado, mientras algunas personas se acercan para tratar de ayudarlos, según imágenes difundidas en redes sociales.

El conductor del autobús fue detenido y está bajo resguardo de la fiscalía local, agregó Hernández, quien además detalló que cuatro de los lesionados se encuentran graves.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

