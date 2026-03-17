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La refinería de petróleo Olmeca perteneciente a la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX), ubicado en Paraíso, estado de Tabasco, México, el 20 de mayo de 2024. (Yuri CORTEZ / AFP)
La refinería de petróleo Olmeca perteneciente a la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX), ubicado en Paraíso, estado de Tabasco, México, el 20 de mayo de 2024. (Yuri CORTEZ / AFP)
/ YURI CORTEZ
Por Agencia AFP

Al menos cinco personas murieron este martes en un incendio provocado por el mal clima en una refinería de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), en el sureste de México, informó la compañía.

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