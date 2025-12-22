Al menos cinco muertos y un desaparecido en accidente de aeronave de la Marina mexicana en Texas

Escucha la noticia
Al menos cinco muertos y un desaparecido en accidente de aeronave de la Marina mexicana en TexasResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Al cinco aumentó el número de muertos tras el accidente de una aeronave de la Marina Armada de México que realizaba un traslado médico especializado en el estado de Texas, informó este lunes la institución naval.
Ocho personas viajaban a bordo de la aeronave, que cumplía una “misión de carácter humanitario”, de las cuales solo dos se encuentran con vida y cinco más murieron, detalló en un comunicado la Secretaría de Marina mexicana. Anteriormente se habían reportado dos fallecidos.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: México ofrece buscar salida pacífica para “que no haya intervención” de EE.UU. en Venezuela
Además, una persona se reporta como “no localizada” pese a las tareas de búsqueda que realiza la Guardia Costera de Estados Unidos, añadió la institución.
La Cancillería mexicana lamentó el accidente y anunció en su cuenta en la red social X que brinda apoyo a las familias de las víctimas a través del consulado de México en Houston.
El suceso ocurrió durante la aproximación de la nave en las inmediaciones de Galveston, estado de Texas. La misión de traslado médico especializado era coordinada con una fundación mexicana que atiende a niños con quemaduras severas.
De acuerdo con el sitio web de seguimiento de vuelos Flight Radar, la avioneta despegó del aeropuerto de Mérida, estado de Yucatán (sureste) a las 18H46 GMT y su registro se perdió a las 21H01 GMT sobre la bahía de Galveston, cerca del aeropuerto internacional Scholes.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Periodista guatemalteco José Rubén Zamora vivirá su tercera Navidad en prisión “secuestrado” por la Fiscalía
- Cómo y por qué Chevron sigue sacando petróleo de Venezuela con el aval del mismo Donald Trump
- Venezuela advierte a Trinidad y Tobago que responderá si presta su territorio para ataque
- Estados Unidos incauta el Centuries y persigue al Bella 1: cómo Trump endurece el bloqueo petrolero contra Venezuela
- Maduro dice que “llueva, truene o relampaguee” los contratos con Chevron se cumplen
Contenido sugerido
Contenido GEC