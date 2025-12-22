Al menos cinco muertos y un desaparecido en accidente de aeronave de la Marina mexicana en Texas

Soldados junto a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana después de que se estrellara cerca del aeropuerto de Xalapa, estado de Veracruz, México, el 21 de febrero de 2021. (HECTOR QUINTANAR / AFP)
Al cinco aumentó el número de muertos tras el accidente de una aeronave de la Marina Armada de que realizaba un traslado médico especializado en el estado de , informó este lunes la institución naval.

Ocho personas viajaban a bordo de la aeronave, que cumplía una “misión de carácter humanitario”, de las cuales solo dos se encuentran con vida y cinco más murieron, detalló en un comunicado la Secretaría de Marina mexicana. Anteriormente se habían reportado dos fallecidos.

MIRA AQUÍ: México ofrece buscar salida pacífica para “que no haya intervención” de EE.UU. en Venezuela

Además, una persona se reporta como “no localizada” pese a las tareas de búsqueda que realiza la Guardia Costera de Estados Unidos, añadió la institución.

La Cancillería mexicana lamentó el accidente y anunció en su cuenta en la red social X que brinda apoyo a las familias de las víctimas a través del consulado de México en Houston.

El suceso ocurrió durante la aproximación de la nave en las inmediaciones de Galveston, estado de Texas. La misión de traslado médico especializado era coordinada con una fundación mexicana que atiende a niños con quemaduras severas.

De acuerdo con el sitio web de seguimiento de vuelos Flight Radar, la avioneta despegó del aeropuerto de Mérida, estado de Yucatán (sureste) a las 18H46 GMT y su registro se perdió a las 21H01 GMT sobre la bahía de Galveston, cerca del aeropuerto internacional Scholes.

