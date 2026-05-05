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Una pipa cargada con combustible poco antes de chocar con un tren en una vía ferrea de Querétaro, en México, el 5 de mayo de 2026. (Captura de video)
Una pipa cargada con combustible poco antes de chocar con un tren en una vía ferrea de Querétaro, en México, el 5 de mayo de 2026. (Captura de video)
Por Agencia EFE

Un choque entre un ferrocarril y un camión de gas dejó este martes al menos dos personas muertas y una lesionada, en el estado de Querétaro (centro de México).

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