México: Al menos seis muertos tras la caída de una avioneta cerca al Aeropuerto de Toluca

La caída de una avioneta cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el Estado de México (centro), dejó un saldo provisional de al menos seis muertos, según informó este lunes la dependencia de Protección Civil estatal.
En una publicación en redes sociales, Protección Civil notificó la cifra “preliminar” de seis fallecidos en el accidente que sufrió un jet privado con matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco, en el estado de Guerrero (suroeste), hacia la ciudad de Toluca, lugar donde ocurrió el accidente mortal y que se encuentra a 65 kilómetros de la capital mexicana.
Las autoridades no confirmaron la identidad de las víctimas mortales, pero notificaron que de las personas presentes en dicha avioneta, ocho eran pasajeros y los dos restantes eran la tripulación.
Por el momento, se desconocen las causas de la caída de la aeronave, que provocó un incendio que ya está controlado por los servicios de emergencias estatales, centrados en realizar labores de enfriamiento y remoción.
En el operativo participan bomberos, así como efectivos del Servicio de Emergencias del Estado de México (SUEM), agentes de seguridad municipales o efectivos de la Guardia Nacional.
Pese a que el fuego está controlado, las autoridades instaron a la población a no acercarse a la zona y mantenerse informada por canales oficiales.
