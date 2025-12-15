Los servicios de emergencia trabajando para extinguir un incendio provocado por el accidente de una aeronave, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, el 15 de diciembre de 2025. (MARIO VAZQUEZ / AFP)
Los servicios de emergencia trabajando para extinguir un incendio provocado por el accidente de una aeronave, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, el 15 de diciembre de 2025. (MARIO VAZQUEZ / AFP)
/ MARIO VAZQUEZ
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
México: Al menos seis muertos tras la caída de una avioneta cerca al Aeropuerto de Toluca
Resumen de la noticia por IA
México: Al menos seis muertos tras la caída de una avioneta cerca al Aeropuerto de Toluca

México: Al menos seis muertos tras la caída de una avioneta cerca al Aeropuerto de Toluca

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La caída de una avioneta cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), en el Estado de (centro), dejó un saldo provisional de al menos seis muertos, según informó este lunes la dependencia de Protección Civil estatal.

En una publicación en redes sociales, Protección Civil notificó la cifra “preliminar” de seis fallecidos en el accidente que sufrió un jet privado con matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco, en el estado de Guerrero (suroeste), hacia la ciudad de Toluca, lugar donde ocurrió el accidente mortal y que se encuentra a 65 kilómetros de la capital mexicana.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: México confirma el primer caso de la variante K de influenza AH3N2 en la capital del país

Las autoridades no confirmaron la identidad de las víctimas mortales, pero notificaron que de las personas presentes en dicha avioneta, ocho eran pasajeros y los dos restantes eran la tripulación.

Por el momento, se desconocen las causas de la caída de la aeronave, que provocó un incendio que ya está controlado por los servicios de emergencias estatales, centrados en realizar labores de enfriamiento y remoción.

En el operativo participan bomberos, así como efectivos del Servicio de Emergencias del Estado de México (SUEM), agentes de seguridad municipales o efectivos de la Guardia Nacional.

Pese a que el fuego está controlado, las autoridades instaron a la población a no acercarse a la zona y mantenerse informada por canales oficiales.

VIDEO RECOMENDADO

Más de 100 personas heridas, en su mayoría policías, y decenas aprehendidas dejó una multitudinaria marcha antigubernamental el sábado 15 de noviembre en Ciudad de México, reportó el gobierno local. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó el uso de la violencia por parte de los manifestantes. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC